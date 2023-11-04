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Замминистра: Мы с оптимизмом смотрим на бюджетные проекты на ближайшие 4 года

Замминистра: Мы с оптимизмом смотрим на бюджетные проекты на ближайшие 4 года В Азербайджане в прошлом году бюджетные показатели были очень хорошими.
Финансы
4 ноября 2023 г. 16:28
Замминистра: Мы с оптимизмом смотрим на бюджетные проекты на ближайшие 4 года

В Азербайджане в прошлом году бюджетные показатели были очень хорошими.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике, по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В 2022 году исполнение свободного и государственного бюджетов, бюджетов Госфонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения было хорошим. Добыча нефти в Азербайджане, естественно, сокращается. Тем не менее, в результате своевременно принятых мер мы с оптимизмом смотрим на бюджетные проекты на следующий год и последующие три года. Для этого в прошлые годы была создана хорошая база", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Qarşıdakı 4 ilin büdcə layihələrinə nikbin baxırıq"

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