Замминистра: Мы с оптимизмом смотрим на бюджетные проекты на ближайшие 4 года

В Азербайджане в прошлом году бюджетные показатели были очень хорошими.

В Азербайджане в прошлом году бюджетные показатели были очень хорошими.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике, по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В 2022 году исполнение свободного и государственного бюджетов, бюджетов Госфонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения было хорошим. Добыча нефти в Азербайджане, естественно, сокращается. Тем не менее, в результате своевременно принятых мер мы с оптимизмом смотрим на бюджетные проекты на следующий год и последующие три года. Для этого в прошлые годы была создана хорошая база", - отметил он.