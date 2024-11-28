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Замминистра: Инвестиционная политика Госфонда соцзащиты ориентирована на консервативный подход

Замминистра: Инвестиционная политика Госфонда соцзащиты ориентирована на консервативный подход Инвестиционная политика Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) ориентирована на консервативный и осторожный подход.
Финансы
28 ноября 2024 г. 13:08
Замминистра: Инвестиционная политика Госфонда соцзащиты ориентирована на консервативный подход

Инвестиционная политика Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) ориентирована на консервативный и осторожный подход.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев заявил на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

"Для нас самый важный вопрос связан со средствами общественных фондов. Мы здесь больше сосредоточены на управлении рисками. С этой точки зрения мы фокусируемся на покупке государственных ценных бумаг - облигаций Министерства финансов и нот Центрального банка Азербайджана, которые покупаются на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" по рыночной цене", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что снижение процентных ставок не приведет к переходу на более рискованные инвестиционные инструменты.

А.Алиев также сообщил, что 90% роста числа трудовых договоров в стране обеспечено частным сектором, что свидетельствует о положительных изменениях в экономике и соответствующих подходах, основанных на международном опыте.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "DSMF-nin investisiya siyasəti konservativ və ehtiyatlıdır”

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