Замминистра: Инвестиционная политика Госфонда соцзащиты ориентирована на консервативный подход

Инвестиционная политика Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) ориентирована на консервативный и осторожный подход.

Инвестиционная политика Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) ориентирована на консервативный и осторожный подход.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев заявил на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

"Для нас самый важный вопрос связан со средствами общественных фондов. Мы здесь больше сосредоточены на управлении рисками. С этой точки зрения мы фокусируемся на покупке государственных ценных бумаг - облигаций Министерства финансов и нот Центрального банка Азербайджана, которые покупаются на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" по рыночной цене", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что снижение процентных ставок не приведет к переходу на более рискованные инвестиционные инструменты.

А.Алиев также сообщил, что 90% роста числа трудовых договоров в стране обеспечено частным сектором, что свидетельствует о положительных изменениях в экономике и соответствующих подходах, основанных на международном опыте.