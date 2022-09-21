Замминистра: Интеграция в ЦУР станет важным инструментом для финансирования устойчивого развития

Азербайджан планирует представить очередной Добровольный национальный обзор по реализации "Целей устойчивого развития" (ЦУР) ООН на политическом форуме высокого уровня, который состоится в 2024 году.

Азербайджан планирует представить очередной Добровольный национальный обзор по реализации "Целей устойчивого развития" (ЦУР) ООН на политическом форуме высокого уровня, который состоится в 2024 году.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на мероприятии "Азербайджан в индексе целей глобального устойчивого развития" в Баку.

"В стране государственные программы, стратегии, планы мероприятий, охватывающие социально-экономическую, экологическую сферы, адаптированы к целям и задачам ЦУР. С этой целью более 30 государственных программ и планов мероприятий, принятых за прошедший период, были интегрированы в ЦУР. Особо отмечу, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 2 февраля 2021 года утверждены "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" и определены пять национальных приоритетов", - сказал С.Мамедов.

Он отметил, что план мероприятий стратегии полностью интегрирован в цели и задачи ЦУР, что станет важным инструментом для финансирования устойчивого развития в Азербайджане: "В результате реализации стратегии к 2026 году планируется рост экономики страны в среднем на 3-4% ежегодно, а ненефтяного ВВП - в среднем на 5% в год".