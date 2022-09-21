О нас

Замминистра: Интеграция в ЦУР станет важным инструментом для финансирования устойчивого развития

Замминистра: Интеграция в ЦУР станет важным инструментом для финансирования устойчивого развития Азербайджан планирует представить очередной Добровольный национальный обзор по реализации "Целей устойчивого развития" (ЦУР) ООН на политическом форуме высокого уровня, который состоится в 2024 году.
Финансы
21 сентября 2022 г. 14:43
Замминистра: Интеграция в ЦУР станет важным инструментом для финансирования устойчивого развития

Азербайджан планирует представить очередной Добровольный национальный обзор по реализации "Целей устойчивого развития" (ЦУР) ООН на политическом форуме высокого уровня, который состоится в 2024 году.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на мероприятии "Азербайджан в индексе целей глобального устойчивого развития" в Баку.

"В стране государственные программы, стратегии, планы мероприятий, охватывающие социально-экономическую, экологическую сферы, адаптированы к целям и задачам ЦУР. С этой целью более 30 государственных программ и планов мероприятий, принятых за прошедший период, были интегрированы в ЦУР. Особо отмечу, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 2 февраля 2021 года утверждены "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" и определены пять национальных приоритетов", - сказал С.Мамедов.

Он отметил, что план мероприятий стратегии полностью интегрирован в цели и задачи ЦУР, что станет важным инструментом для финансирования устойчивого развития в Азербайджане: "В результате реализации стратегии к 2026 году планируется рост экономики страны в среднем на 3-4% ежегодно, а ненефтяного ВВП - в среднем на 5% в год".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sahib Məmmədov: "DİM-ə inteqraqsiya dayanıqlı inkişafın maliyyələşdirilməsi üçün mühüm alət olacaq"

Самое читаемое

Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
20 сентября 2022 г. 09:54
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
20 сентября 2022 г. 12:32
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
20 сентября 2022 г. 16:00
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
20 сентября 2022 г. 22:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi