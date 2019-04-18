Замминистра финансов Грузии назначен альтернативным директором АБИИ по Азербайджану

В Азиатском банке инфраструктурных инвестиций (АБИИ) сменился новый альтернативный директор по Азербайджану.

Как сообщает Report, на этот пост назначен гражданин Грузии Николоз Гагуа.

Он является заместителем министра финансов Грузии.

Помимо Азербайджана, он будет выполнять те же обязанности в Брунее, Грузии, Кыргызстане, Пакистане и Турции.

Н. Гагуа назначен вместо азербайджанца Руслана Рустамли. Другим альтернативным директором АБИИ является гражданин Пакистана Мохаммед Аслам Чаудари. Региональным директором банка является гражданин Турции Мехмет Альпер Батур.

Р. Рустамли подтвердил Report информацию, отметив, что назначение произведено в порядке ротации и через два года полномочия вернутся к Азербайджану.

Р. Рустамли 7 мая 2018 года назначен гендиректором проекта "Единого управления твердыми бытовыми отходами" вместо министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.

Напомним, что 29 июня 2015 года 57 стран подписали в Пекине соглашение об учреждении АБИИ. С азербайджанской стороны соглашение подписал министр финансов Самир Шарифов. Членство официального Баку ратифицировано 24 июня 2016 года. Сейчас доля участия Азербайджана в капитале АБИИ составляет 0,2636%, право голоса - 0,4508%.