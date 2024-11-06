Замминистра: Банки должны уделять внимание экологическим вопросам при выдаче кредитов

Азербайджанские банки при выдаче кредитов, помимо экономических факторов, должны уделять внимание также экологическим вопросам.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на конференции на тему "Устойчивое развитие Азербайджана: презентация Единой платформы и национального стандарта по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG)" в Баку.
По его словам, это не только сократит выбросы углекислого газа, но и укрепит экономическую стабильность Азербайджана.
Заместитель министра подчеркнул, что важную роль в данной сфере и в переходе к "зеленой экономике" на глобальном уровне сыграет конференция COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.