Zaminbank может быть объявлен банкротом

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Для объявления находящегося в процессе ликвидации ОАО Zaminbank банкротом сделано обращение в Бакинский административно-экономический суд №1.

Об этом Report сообщил ликвидатор банка - исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADİF) Азад Джавадов.

По его словам, этот шаг предпринят для ускорения выполнения обязательств Zaminbank. Пока неизвестно, когда суд рассмотрит это дело.

Напомним, что Палата надзора за финансовыми рынками ликвидировала лицензию Zaminbank 21 июля этого года. В этот день были ликвидированы также лицензии ОАО Dekabank, Kredobank и Parabank. Из них только Kredobank объявлен банкротом решением Бакинского административно-экономического суда №1 от 29 августа.