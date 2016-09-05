Заместитель председателя Azerbaijan Industry Bank покинул пост

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В руководстве Azerbaijan Industry Bank произошли изменения. Как передает Report, заместитель председателя правления банка Рамин Керимов покинул пост.

На его место пока нет назначения.

Р.Керимов работает в банке с 2008 года, с 2013 года представлен в правлении. Он уволился по собственному желанию.

Напомним, что Azerbaijan Industry Bank начал деятельность в 1996 году под названием Capital Investment Bank. В 2006 году осуществлен ребрендинг. Его уставный капитал составляет 60 млн манатов. Эта сумма сложилась на основе 60 млн акций номинальной стоимостью 1 манат каждая. Акции банка принадлежат ООО Anadolu Investment Company (94,2517%), ОАО Azerbaijan Industry Insurance (5,1735%) и ООО Azerbaijan Industry Leasing (0,5748%).