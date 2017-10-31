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    Заместитель исполнительного директора ADIF встретится с кредиторами Bank Standard в следующем месяце

    Об этом сообщил председатель Кредиторского комитета банка, юрист Акрам Гасанов

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Заместитель исполнительного директора Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Вугар Абдуллаев 21 ноября встретится с кредиторами ликвидируемого ЗАО Bank Standard.

    Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Кредиторского комитета банка, юрист Акрам Гасанов.

    По информации, встреча состоится в 15:00 в офисе ADIF по адресу г. Баку, Хатаинский район, проспект Бабека, 16.

    Напомним, что на последнем заседании Кредиторского комитета Bank Standard 20 октября кредиторы настойчиво потребовали встречи с В. Абдуллаевым.

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