Заместитель главного аудитора Индии: Опыт Азербайджана в сфере аудита получил международное признание

17 iyul 2025 11:16

Опыт Азербайджана в сфере аудита и его соответствие международным стандартам получают высокую оценку на международной арене.

Об этом Report заявил заместитель главного аудитора Индии Кришан Сангаран Субраманиан.

По его словам, профессиональная деятельность Азербайджана в данной области демонстрирует не только его растущий авторитет, но и служит примером международного уровня.

"Два года назад я участвовал в Азербайджане в семинарах по аудиту государственного долга и тогда убедился как страна применяет международный опыт", - сказал Субраманиан.

Он отметил высокий уровень организации 62-го заседания правления Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) в Баку.

Субраманиан подчеркнул, что Азербайджан стал важной площадкой для обмена опытом и знаниями между высшими органами аудита разных стран.