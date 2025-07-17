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Заместитель главного аудитора Индии: Опыт Азербайджана в сфере аудита получил международное признание

Заместитель главного аудитора Индии: Опыт Азербайджана в сфере аудита получил международное признание 17 iyul 2025 11:16
Финансы
17 июля 2025 г. 11:38
Заместитель главного аудитора Индии: Опыт Азербайджана в сфере аудита получил международное признание

Опыт Азербайджана в сфере аудита и его соответствие международным стандартам получают высокую оценку на международной арене.

Об этом Report заявил заместитель главного аудитора Индии Кришан Сангаран Субраманиан.

По его словам, профессиональная деятельность Азербайджана в данной области демонстрирует не только его растущий авторитет, но и служит примером международного уровня.

"Два года назад я участвовал в Азербайджане в семинарах по аудиту государственного долга и тогда убедился как страна применяет международный опыт", - сказал Субраманиан.

Он отметил высокий уровень организации 62-го заседания правления Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) в Баку.

Субраманиан подчеркнул, что Азербайджан стал важной площадкой для обмена опытом и знаниями между высшими органами аудита разных стран.

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Версия на английском языке Indian official: Azerbaijan's audit experience is internationally recognized
Версия на азербайджанском языке Hindistan rəsmisi: "Azərbaycanın audit üzrə təcrübəsi beynəlxalq səviyyədə yüksək qiymətləndirilir"

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