Заместитель главного аудитора Индии: Опыт Азербайджана в сфере аудита получил международное признание

Опыт Азербайджана в сфере аудита и его соответствие международным стандартам получают высокую оценку на международной арене.
Об этом Report заявил заместитель главного аудитора Индии Кришан Сангаран Субраманиан.
По его словам, профессиональная деятельность Азербайджана в данной области демонстрирует не только его растущий авторитет, но и служит примером международного уровня.
"Два года назад я участвовал в Азербайджане в семинарах по аудиту государственного долга и тогда убедился как страна применяет международный опыт", - сказал Субраманиан.
Он отметил высокий уровень организации 62-го заседания правления Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) в Баку.
Субраманиан подчеркнул, что Азербайджан стал важной площадкой для обмена опытом и знаниями между высшими органами аудита разных стран.