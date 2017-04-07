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    Заменен один из членов коллегии министерства финансов

    Решение подписано премьер-министром Артуром Раси-заде

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Внесено изменение в решение Кабинета министров "О составе коллегии министерства финансов Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, решение подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

    Согласно документу, входящий в состав коллегии Искендеров Халид Самед оглу был заменен Мамедовым Сабухи Хидаят оглу. 

    Решение вступает в силу с момента подписания. 

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