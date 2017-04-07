Заменен один из членов коллегии министерства финансов

Решение подписано премьер-министром Артуром Раси-заде

7 апреля, 2017 15:26

https://report.az/storage/news/777e02199c021cf971cb4eba3349dfe2/b3a28a55-7e0a-4d07-9958-2abcf2c96735_292.jpg Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Внесено изменение в решение Кабинета министров "О составе коллегии министерства финансов Азербайджанской Республики". Как сообщает Report, решение подписано премьер-министром Артуром Раси-заде. Согласно документу, входящий в состав коллегии Искендеров Халид Самед оглу был заменен Мамедовым Сабухи Хидаят оглу. Решение вступает в силу с момента подписания.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.