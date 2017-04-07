Заменен один из членов коллегии министерства финансов

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Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Внесено изменение в решение Кабинета министров "О составе коллегии министерства финансов Азербайджанской Республики".
Как сообщает Report, решение подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.
Согласно документу, входящий в состав коллегии Искендеров Халид Самед оглу был заменен Мамедовым Сабухи Хидаят оглу.
Решение вступает в силу с момента подписания.
Samirə AbdullayevaАвтор новости