Заложенная в бюджете цена на азербайджанскую нефть может быть увеличена

Правительство Азербайджана не исключает повышения цены на нефть, предусмотренной в государственном бюджете на 2023 год.

Правительство Азербайджана не исключает повышения цены на нефть, предусмотренной в государственном бюджете на 2023 год.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Али Асадов, представляя отчет о деятельности правительства в 2022 году на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса.

"В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США, но в мае мы можем пересмотреть эту цену в сторону увеличения. Наши ожидания высоки", - сказал он.

Кроме того, глава правительства сообщил, что в стране наблюдаются случаи искусственного повышения цен, с которыми ведется борьба: "Проводится ежедневный мониторинг искусственного повышения цен, предотвращение подобных случаев является основной задачей правительства. Мы еще больше усилим эту борьбу".