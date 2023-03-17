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Заложенная в бюджете цена на азербайджанскую нефть может быть увеличена

Заложенная в бюджете цена на азербайджанскую нефть может быть увеличена Правительство Азербайджана не исключает повышения цены на нефть, предусмотренной в государственном бюджете на 2023 год.
Финансы
17 марта 2023 г. 17:38
Заложенная в бюджете цена на азербайджанскую нефть может быть увеличена

Правительство Азербайджана не исключает повышения цены на нефть, предусмотренной в государственном бюджете на 2023 год.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Али Асадов, представляя отчет о деятельности правительства в 2022 году на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса.

"В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США, но в мае мы можем пересмотреть эту цену в сторону увеличения. Наши ожидания высоки", - сказал он.

Кроме того, глава правительства сообщил, что в стране наблюдаются случаи искусственного повышения цен, с которыми ведется борьба: "Проводится ежедневный мониторинг искусственного повышения цен, предотвращение подобных случаев является основной задачей правительства. Мы еще больше усилим эту борьбу".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin büdcə qiyməti artırıla bilər

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