Закрывшиеся банки в Азербайджане задолжали Фонду развития бизнеса свыше 200 млн манатов

У Фонда развития предпринимательства Азербайджана (SIF) накопилось около 217 млн. манатов проблемных кредитов, которые были выданы 14 коммерческим банкам, находящихся в процессе ликвидации.

У Фонда развития предпринимательства Азербайджана (SIF) накопилось около 217 млн. манатов проблемных кредитов, которые были выданы 14 коммерческим банкам, находящихся в процессе ликвидации.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, которое присвоило SIF долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента «BB-/B».

"Резервы составляли 27,5% от общего объема кредитов на середину 2022 года и покрывали кредиты третьего уровня на 113%, что указывает на то, что унаследованные от ликвидируемых банков проблемные кредиты этого уровня полностью обеспечены. Около двух третей от общего объема непогашенных кредитов на середину 2022 г.ода приходятся на кредиты, выданные на сельскохозяйственное производство и переработку, около 20% - производство и переработку.

SIF подвержен кредитному риску финансовых учреждений, а не конечных заемщиков -предпринимателей. Качество активов SIF (кредиты третьего уровня составили 24% от общего кредитного портфеля на середину 2022 года) существенно слабее, чем наша оценка для банковской системы Азербайджана (около 8-10%)", - отмечает агентство.

По данным S&P, кредиты трем ведущим банкам (Международный банк Азербайджана, PASHA Bank и Kapital Bank) составили около 40% от общего кредитного портфеля SIF, на все остальные банки и кредитные союзы приходится 5% или менее от общего кредитного портфеля фонда. В

SIF предоставляет кредиты в азербайджанских манатах с процентной ставкой 1% примерно 40 местным действующим коммерческим банкам и кредитным союзам для дальнейшего кредитования предпринимателей под 5%, что значительно ниже рыночных ставок и позволяет предпринимателям брать кредиты по доступным ставкам.

Фонд развития предпринимательства финансирует за счет погашения основной суммы долга и процентов по кредитам с наступающим сроком погашения, а также за счет собственного капитала.

"Мы ожидаем, что капитализация SIF останется очень высокой в ​​течение следующих 24 месяцев. Коэффициент капитала с поправкой на риск (RAC) на конец 2021 года составил 51,5%, и мы прогнозируем, что он останется на уровне более 30% в 2022-2024 годах после слияния с Aзербайджанской инвестиционной компанией и будет поддерживаться ежегодным снижением чистой прибыли на 2-3%", - говорится в сообщении.