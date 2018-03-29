Закрытие двух крупных криптовалютных бирж Японии удешевило биткоин

© AFP 2017/ Karen Bleier https://report.az/storage/news/00d03f3741343a711409982c49a2df53/d037e8a6-c3ea-4101-8d3f-838141f5edb7_292.jpg

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Торговые площадки Mr. Exchange и Tokyo GateWay отозвали заявки на получение разрешения работы в стране. Сразу после этого стоимость биткоина резко упала на 400 долларов или примерно 5%, до 7 500 долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом пишет местное издание Nikkei.

Отмечается, что две крупные биржи Mr. Exchange и Tokyo GateWay закрываются после проверок со стороны Агентства финансовых услуг Японии (FSA). Торговые площадки отозвали заявки на получение лицензии от финансового регулятора. Представители платформы официально не прокомментировали эту ситуацию.

Журналисты Nikkei отметили, что теперь биржи начнут возвращать клиентам вложенные средства. Торговые площадки не закроются до тех пор, пока пользователи не получат все свои деньги назад.

Наряду с биткоином дешевеют и другие криптовалюты. Общая капитализация рынка равна 280 млрд долларов, что всего на 3 млрд больше зафиксированного в этом году минимума.

Аналитическая группа Report полагает, что в случае падения общей капитализации ниже 277 млрд долларов, на рынке цифровых валют возможно удешевление на 10%.