Закрыта еще одна страховая компания Азербайджана

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Сегодняшним решением Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) аннулирована лицензия на страховую деятельность ОАО Alfa Sigorta.

Как передает Report, Палата обосновала решение резким ухудшением финансового состояние Alfa Sigorta, сокращением активов и капитала, дефицитом резервов и неисполнением обязательств.

Финансовое состояние Alfa Sigorta стало критическим после банкротства учредителя компании - Texnikabank. В то же время к ухудшению финансового состояния привела недальновидная деятельность органов управления.

В целях предотвращения роста обязательств компании и дополнительных рисков системы в апреле прекращено ее членство в Бюро обязательного страхования, а также приостановлена продажа активов.

Совместные усилия ПНФР и ликвидатора Texnikabank – Фонда страхования вкладов по оздоровлению Alfa Sigorta не дали положительных результатов. С учетом данных факторов ПНФР приняла решение об аннулировании лицензии страховой компании.

Назначенный решением Палаты временный администратор с 26 августа приступил к исполнению обязанностей. Все запросы по обязательствам Alfa Sigorta следует направлять временному администратору по адресу г.Баку, Хатаинский район, пр. Бабека, Babek Plaza, блок С.