Закрылся Российский промышленный банк

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Российского промышленного банка (Роспромбанк). Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Решение принято ЦБ в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России: "Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества".

В банке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.

Напомним, что банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов Роспромбанк на 1 сентября 2016 года занимал 323-е место в банковской системе России.