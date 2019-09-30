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В Азербайджане усиливается контроль за деятельностью ломбардов

Законопроект "О ломбардах" принят во втором чтении

Законопроект "О ломбардах" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана был принят во II чтении.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

Он отметил, что в стране существует серьезная необходимость в принятии этого законопроекта: "С учетом большого количества негативных случаев в этой сфере, документ предназначен для защиты прав потребителей в целях предотвращения злоупотреблений и повышения эффективности деятельности ломбарда".

Согласно законопроекту, ломбарды будут действовать на основе лицензии, выданной Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджана. Предметы, заложенные в ломбард или переданные на хранение, должны быть оценены независимыми оценщиками и застрахованы.

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