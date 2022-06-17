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Закон об исполнении госбюджета на 2021 год принят во II чтении

Закон об исполнении госбюджета на 2021 год принят во II чтении На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект закона "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год" был принят во втором чтении, сообщает корреспондент Report.
Финансы
17 июня 2022 г. 13:11
Закон об исполнении госбюджета на 2021 год принят во II чтении

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект закона "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год" был принят во втором чтении, сообщает корреспондент Report.

При принятии государственного бюджета на 2021 год прогнозировалось, что доходы составят 25 млрд 427 млн манатов, расходы - 28 млрд 543 млн манатов, дефицит - 3 млрд 116 млн манатов, темпы роста ВВП - 3,4%, темпы роста ненефтяного сектора - 3,1%, инфляция - 3,7%, цена 1 барреля нефти - 45 долларов США. Однако смягчение карантинного режима в прошлом году сказалось на этих показателях.

В отчетном году поступления в госбюджет составили 26 млрд 396 млн манатов, рост на 969 млн манатов или 3,8% против прогноза. Бюджетные поступления по ненефтяному сектору составили 12 млрд 860 млн манатов, что на 10,4% больше прогноза.

Расходы госбюджета на 2021 год выполнены на уровне 96,1% по сравнению с прогнозом или в объеме 27 млрд 422 млн манатов.

Доходы сводного бюджета прошлого года исполнены на 33 млрд 904 млн манатов против прогноза в 23 млрд 828 млн манатов. Расходы же сводного бюджета выполнены на уровне 29 млрд 991 млн манатов.

В прошлом году объем ВВП вырос на 5,6%, а уровень инфляции составил 6,7%.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament adopts bill on execution of 2021 state budget in second reading
Версия на азербайджанском языке 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun II oxunuşda qəbul olunub

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