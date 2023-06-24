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Закон "О платежных услугах и платежных системах" вступит в силу через 3 месяца

Закон "О платежных услугах и платежных системах" вступит в силу через 3 месяца Состоящий из 9 глав и 68 статей законопроект "О платежных услугах и платежных системах" вступит в силу спустя три месяца после издания.
Финансы
24 июня 2023 г. 12:33
Закон О платежных услугах и платежных системах вступит в силу через 3 месяца
Таир Миркишили

Состоящий из 9 глав и 68 статей законопроект "О платежных услугах и платежных системах" вступит в силу спустя три месяца после издания.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Участники рынка должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями закона в течение 6 месяцев после его вступления в силу. Проект определяет типы платежных услуг, права и обязанности поставщиков платежных услуг, экономические, правовые и организационные основы создания платежных организаций, организаций, эмитирующих электронные деньги, и операторов платежных систем, основные аспекты государственного регулирования и контроля над этими организациями, а также требования для обеспечения безопасной и эффективной деятельности платежных систем.

При подготовке проекта за основу были взяты директивы Европейского парламента и Совета Европы "Платежные услуги на внутреннем рынке" и "Об учреждении и деятельности организаций, эмитирующих электронные деньги, о пруденциальном надзоре за их деятельностью", а также опыт передовых стран в области платежных систем. Эксперты Всемирного банка и Международной финансовой корпорации были привлечены к разработке проекта в рамках технической экспертизы. В целях анализа международного опыта наряду с опытом передовых европейских стран был изучен опыт соседних государств, таких как Грузия и Турция", - заявил председатель комитета.

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Версия на азербайджанском языке “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” qanun 3 aya qüvvəyə minəcək

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