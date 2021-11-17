Заключено трехстороннее маркет-мейкерское соглашение по облигациям SOCAR

По новым облигациям Государственной нефтяной компании (SOCAR), размещенным 1 ноября на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) заключен трехсторонний маркет-мейкерский договор.

По новым облигациям Государственной нефтяной компании (SOCAR), размещенным 1 ноября на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) заключен трехсторонний маркет-мейкерский договор.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Данный документ обеспечивает ликвидность ценных бумаг на вторичном рынке, на котором сделки по облигациям стартовали 2 ноября. Таким образом, SOCAR взял на себя обязательства по ежедневной купле-продаже через андеррайтера - ЗАО "Инвестиционная компания PSG-Capital". Компания будет выкупать облигации, продаваемые на вторичном рынке, по котировкам, предоставленным участником биржи, в соответствии с регламентом БФБ.