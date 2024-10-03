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Закир Нуриев: "Зеленые облигации" могут стать новым финансовым инструментом для инвестирования в экологические проекты

Закир Нуриев: "Зеленые облигации" могут стать новым финансовым инструментом для инвестирования в экологические проекты В Азербайджане "зеленые облигации" могут стать новым источником финансов для банков и новым финансовым инструментом для инвесторов, желающих вкладывать средства в экологические проекты.
Финансы
3 октября 2024 г. 17:10
Закир Нуриев: Зеленые облигации могут стать новым финансовым инструментом для инвестирования в экологические проекты

В Азербайджане "зеленые облигации" могут стать новым источником финансов для банков и новым финансовым инструментом для инвесторов, желающих вкладывать средства в экологические проекты.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) Закир Нуриев на Бакинской неделе действий по борьбе с изменением климата.

По его словам, в настоящее время АБА продолжает работу по выпуску "зеленых облигаций", предпринимает совместные шаги с банками, являющимися членами Ассоциации, обеспечивает сотрудничество внутри сектора.

Нуриев отметил, что с этой целью при Ассоциации созданы экспертные группы по различным направлениям.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Nuriyev: "Yaşıl istiqraz" ekoloji layihələrə sərmayə qoymaq üçün yeni maliyyə aləti ola bilər"

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