Закир Нуриев: "Зеленые облигации" могут стать новым финансовым инструментом для инвестирования в экологические проекты

В Азербайджане "зеленые облигации" могут стать новым источником финансов для банков и новым финансовым инструментом для инвесторов, желающих вкладывать средства в экологические проекты.

В Азербайджане "зеленые облигации" могут стать новым источником финансов для банков и новым финансовым инструментом для инвесторов, желающих вкладывать средства в экологические проекты.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) Закир Нуриев на Бакинской неделе действий по борьбе с изменением климата.

По его словам, в настоящее время АБА продолжает работу по выпуску "зеленых облигаций", предпринимает совместные шаги с банками, являющимися членами Ассоциации, обеспечивает сотрудничество внутри сектора.

Нуриев отметил, что с этой целью при Ассоциации созданы экспертные группы по различным направлениям.