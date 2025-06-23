Закир Нуриев: За последние 7 лет банки более чем вдвое увеличили свой кредитный портфель

За последние 7 лет активы азербайджанских банков выросли на 80%, достигнув 53 млрд манатов к концу прошлого года, а кредитный портфель увеличился на 125% или в 2,3 раза - до 29,3 млрд манатов.

За последние 7 лет активы азербайджанских банков выросли на 80%, достигнув 53 млрд манатов к концу прошлого года, а кредитный портфель увеличился на 125% или в 2,3 раза - до 29,3 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" Закир Нуриев на 1-й Международной конференции по кредитной отчетности в Баку.

По его словам, за этот период просроченные кредиты сократились на 72%, составив 449 млн манатов: "Несмотря на это, рост уровня кредитования и увеличение объема активов подтверждают своевременность и правильность решения о создании и развитии частного кредитного бюро".

Нуриев сообщил, что количество сотрудников Кредитного бюро, учрежденного в 2018 году при участии всего восьми банков и насчитывавшего 10 работников, увеличилось до 50 человек: "Если на первоначальном этапе нам предоставлялась информация только о кредитных историях из Кредитного бюро, то сегодня количество этих услуг превышает 35. Раньше в число организаций, сотрудничающих с Кредитным бюро, входили только банки и НБКО. В настоящее время число сотрудничающих, в частности добровольно сотрудничающих с бюро организаций, достигло 270".