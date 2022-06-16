Закир Нуриев: В этом году 69% банковских операций осуществлялось через электронные носители

69% банковских операций, проводимых в текущем году, осуществлялись через электронные носители. Это на 7 процентных пунктов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

69% банковских операций, проводимых в текущем году, осуществлялись через электронные носители. Это на 7 процентных пунктов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил Закир Нуриев, выступая на выставке финансов и технологий Fintex Summit.

По словам Нуриева, в настоящее время объем онлайн-платежей резко возрос: "Если в предшествующем пандемии году электронные платежи составляли 4,3 млрд манатов, то только за первые 4 месяца этого года их объем вырос до 6 млрд манатов. В текущем году на безналичные расчеты составили 75% операций в банках в количественном и 40% в стоимостном выражении".