Закир Нуриев: В Азербайджане увеличится число желающих застраховать свою жизнь

15:03

В Азербайджане, благодаря обновленным правилам в области потребительского кредитования, увеличится число желающих застраховать свою жизнь.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на совместной пресс-конференции с Ассоциацией страховщиков Азербайджана.

Нуриев напомнил, что Центробанк Азербайджана утвердил поправки и дополнения в "Правила страхования жизни заемщика кредита на случай смерти и нетрудоспособности по кредитным договорам с физическими лицами" и "Правила управления кредитными рисками в банках", согласно которым заемщикам потребительских кредитов отныне будут предлагать застраховать свою жизнь.

"Граждане из различных групп населения, желающие взять потребительский кредит, получат возможность застраховать свою жизнь на более выгодных условиях", - сказал он.