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Закир Нуриев: В Азербайджане увеличится число желающих застраховать свою жизнь

Закир Нуриев: В Азербайджане увеличится число желающих застраховать свою жизнь 15:03
Финансы
5 июня 2024 г. 16:06
Закир Нуриев: В Азербайджане увеличится число желающих застраховать свою жизнь
Report.az

В Азербайджане, благодаря обновленным правилам в области потребительского кредитования, увеличится число желающих застраховать свою жизнь.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на совместной пресс-конференции с Ассоциацией страховщиков Азербайджана.

Нуриев напомнил, что Центробанк Азербайджана утвердил поправки и дополнения в "Правила страхования жизни заемщика кредита на случай смерти и нетрудоспособности по кредитным договорам с физическими лицами" и "Правила управления кредитными рисками в банках", согласно которым заемщикам потребительских кредитов отныне будут предлагать застраховать свою жизнь.

"Граждане из различных групп населения, желающие взять потребительский кредит, получат возможность застраховать свою жизнь на более выгодных условиях", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Nuriyev: "İstehlak krediti götürənlərin həyatını sığortalaması sürətlə genişlənəcək"

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