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Закир Нуриев: В Азербайджане могут создать новый фонд для поддержки "зеленого" финансирования

Закир Нуриев: В Азербайджане могут создать новый фонд для поддержки "зеленого" финансирования 11:14
Финансы
18 октября 2024 г. 11:37
Закир Нуриев: В Азербайджане могут создать новый фонд для поддержки зеленого финансирования

В Азербайджане может быть создан новый фонд для поддержки "зеленого финансирования" или эта функция может быть возложена на один из действующих в стране фондов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев в Баку на форуме "Зеленые финансы и устойчивое развитие".

"Мы видим успешный опыт государственной поддержки финансирования приоритетных направлений в Азербайджане, и можем применить его и в "зеленом финансировании". Мы также видим, что в некоторых странах государственные учреждения и агентства, а также НПО создают "зеленые банки", функционирующие именно для этой цели. В Азербайджане же создание нового фонда или передача этой функции одному из существующих фондов может стать одним из решающих факторов для устойчивого финансирования. Важна также поддержка международных финансовых институтов.

В настоящее время азербайджанские банки получают эко кредиты от таких международных финансовых институтов, как Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития для последующего кредитования малого и среднего бизнеса. Дальнейшее расширение сотрудничества в этом направлении может быть очень выгодным для увеличения возможностей финансирования.

Другим источником финансирования для банков может быть выпуск "зеленых облигаций", которые создают дополнительные возможности для инвесторов, желающих вложить средства в экологически чистые проекты", - добавил он.

При этом он подчеркнул, что уже подготовлены условия для выпуска зеленых облигаций, они согласованы с соответствующими госорганами и находятся на стадии утверждения.

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Версия на азербайджанском языке ABA: Ölkədə "yaşıl maliyyələşmə"yə dəstək üçün yeni fond yaradıla bilər

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