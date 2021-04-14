Закир Нуриев: Создана возможность заказать карту онлайн

Взаимная интеграция Азербайджанского цифрового торгового узла и платформы Bank-Market является одним из последних трендов, встречающихся в международной практике

Платформа Bank-Market, созданная Центральным банком Азербайджана (ЦБА), позволяет пользователям открывать различные банковские счета и заказывать платежные карты в разных банках, подключенных к системе, с помощью усиленной электронной подписи.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев во время выступления на онлайн-конференции "Роль финансовых институтов в развитии цифровой экосистемы".

Он отметил, что взаимная интеграция Азербайджанского цифрового торгового узла и платформы Bank-Market является одним из последних трендов, встречающихся в международной практике: "Углубление связей между различными платформами позволяет эффективно использовать преимущества цифровой трансформации и пользоваться электронными услугами через одну и ту же платформу на основе принципов единого окна".