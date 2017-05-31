Закир Нуриев: Ситуация вокруг МБА не сказалась на межбанковских отношениях

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Не думаю, что происходящее вокруг Международного банка Азербайджана (МБА) сказалось на межбанковских, а также отношениях между банками и населением.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

"Государство выполнило свои обязательства по МБА, банк получил достаточную ликвидность, поэтому во внутрибанковских отношениях не возникло каких-либо проблем", - сказал З. Нуриев.

По его словам, время покажет, как повлияет ситуация с МБА на привлечение иностранных средств другими банками Азербайджана, пока же отечественные кредитные организации не нуждаются в интенсивном кредитовании из-за рубежа: "Существуют определенные ограничения на размещение привлеченных средств".