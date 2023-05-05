Закир Нуриев: Реформы в банковско-финансовой системе дают свои плоды

Проводимые в последние годы реформы в банковско-финансовой системе уже дают свои плоды, в Азербайджане обеспечивается развитие экономики и стабильный валютный рынок, улучшается благосостояние людей.

Проводимые в последние годы реформы в банковско-финансовой системе уже дают свои плоды, в Азербайджане обеспечивается развитие экономики и стабильный валютный рынок, улучшается благосостояние людей.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев на мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Сейчас банк играет важную роль в жизни каждого гражданина. Люди пользуются банками, и это обеспечивает как улучшение условий их жизни, так и надежное хранение их средств. Дальновидные шаги президента Ильхама Алиева позволили оптимизировать количество частных банков и сделать их работу более скоординированной", - добавил З.Нуриев.