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Закир Нуриев: По международным стандартам у нас небольшое количество проблемных кредитов 

Закир Нуриев: По международным стандартам у нас небольшое количество проблемных кредитов  Отношение проблемных кредитов к общему кредитному портфелю в Азербайджане ниже, чем требуемая международными стандартами процентная ставка.
Финансы
10 июля 2023 г. 12:44
Закир Нуриев: По международным стандартам у нас небольшое количество проблемных кредитов 

Отношение проблемных кредитов к общему кредитному портфелю в Азербайджане ниже, чем требуемая международными стандартами процентная ставка.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) Закир Нуриев на научно-практической конференции на тему "Пути успешного разрешения банковских споров" в Баку.

Он отметил, что применение медиации в банковских спорах повлияло на сокращение проблемных кредитов: "Банки заинтересованы в использовании медиации. В настоящее время сумма проблемных кредитов в банковском секторе составляет менее 500 миллионов манатов".

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Версия на азербайджанском языке Zakir Nuriyev: "Problemli kreditlərimiz beynəlxalq standartlar baxımından azdır"

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