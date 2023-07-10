Закир Нуриев: По международным стандартам у нас небольшое количество проблемных кредитов

Отношение проблемных кредитов к общему кредитному портфелю в Азербайджане ниже, чем требуемая международными стандартами процентная ставка.

Отношение проблемных кредитов к общему кредитному портфелю в Азербайджане ниже, чем требуемая международными стандартами процентная ставка.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) Закир Нуриев на научно-практической конференции на тему "Пути успешного разрешения банковских споров" в Баку.

Он отметил, что применение медиации в банковских спорах повлияло на сокращение проблемных кредитов: "Банки заинтересованы в использовании медиации. В настоящее время сумма проблемных кредитов в банковском секторе составляет менее 500 миллионов манатов".