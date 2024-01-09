Закир Нуриев: Активы банков Азербайджана превысили 49 млрд манатов

По итогам 2023 года активы азербайджанских банков составили 49,2 млрд манатов, что на 4,5% больше, чем на конец 2022 года.

По итогам 2023 года активы азербайджанских банков составили 49,2 млрд манатов, что на 4,5% больше, чем на конец 2022 года.

Как сообщает Report, об этом председатель Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" Закир Нуриев сказал на проходящем в Баку Азербайджанском финансовом форуме на тему "Достижения и вызовы".

"В частности, в прошлом году кредитные вложения банков в экономику выросли на 18,3% и достигли 23,2 млрд манатов, а коэффициент долларизации кредитов составил 18,8%", - сказал он.

По его словам, за год балансовый капитал сектора вырос на 8,4% и составил 6,1 млрд манатов.

З. Нуриев также отметил, что в 2023 году банки получили прибыль на 17% больше - 1,1 млрд манатов, чем в 2022 году.

"За отчетный период число банковских карт увеличилось на 23% и составило 16,6 млн. Большая часть этого роста произошла за счет бесконтактных карт. Так, за последние 12 месяцев число карт в стране увеличилось на 3,1 млн, из которых 95,4 % - это именно карты, позволяющие осуществлять бесконтактные платежи. В целом, более 76% платежных карт поддерживают бесконтактные платежи. Более 91% платежей с помощью POS-терминалов приходится именно на бесконтактные платежи", - добавил он.