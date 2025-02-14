Закир Нуриев: Объем необеспеченного межбанковского рынка превысил 101 млрд манатов

В 2024 году объем необеспеченного межбанковского рынка в Азербайджане превысил 101 млрд манатов.

В 2024 году объем необеспеченного межбанковского рынка в Азербайджане превысил 101 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на финансовом форуме в Баку.

По его словам, базовая процентная ставка также была около уровня учетной ставки. "Утвержденная Центральным банком стратегия развития финансового сектора на 2024-2026 годы определяет в качестве основных приоритетов укрепление устойчивости банковского сектора, развитие страхового, фондового и платежного секторов. В ней подчеркиваются такие стратегические цели, как расширение финансовой инклюзивности, повышение доступности услуг, диверсификация финансовых инструментов, повышение эффективности сектора, внедрение корпоративного управления, а также усиление прозрачности и устойчивости", - сказал он.

Нуриев отметил, что документ в частности определяет потенциальные рыночные возможности каждого сектора, стандарты качества ЦБА и механизмы риск-ориентированного надзора. Также особое внимание уделяется таким ключевым направлениям, как цифровые и устойчивые финансы, профессиональное развитие и повышение финансовой грамотности населения, добавил он.