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Закир Нуриев: Объем необеспеченного межбанковского рынка превысил 101 млрд манатов

Закир Нуриев: Объем необеспеченного межбанковского рынка превысил 101 млрд манатов В 2024 году объем необеспеченного межбанковского рынка в Азербайджане превысил 101 млрд манатов.
Финансы
14 февраля 2025 г. 10:18
Закир Нуриев: Объем необеспеченного межбанковского рынка превысил 101 млрд манатов

В 2024 году объем необеспеченного межбанковского рынка в Азербайджане превысил 101 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на финансовом форуме в Баку.

По его словам, базовая процентная ставка также была около уровня учетной ставки. "Утвержденная Центральным банком стратегия развития финансового сектора на 2024-2026 годы определяет в качестве основных приоритетов укрепление устойчивости банковского сектора, развитие страхового, фондового и платежного секторов. В ней подчеркиваются такие стратегические цели, как расширение финансовой инклюзивности, повышение доступности услуг, диверсификация финансовых инструментов, повышение эффективности сектора, внедрение корпоративного управления, а также усиление прозрачности и устойчивости", - сказал он.

Нуриев отметил, что документ в частности определяет потенциальные рыночные возможности каждого сектора, стандарты качества ЦБА и механизмы риск-ориентированного надзора. Также особое внимание уделяется таким ключевым направлениям, как цифровые и устойчивые финансы, профессиональное развитие и повышение финансовой грамотности населения, добавил он.

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