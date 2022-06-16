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Закир Нуриев: Объем электронной торговли вырос почти в три раза

Закир Нуриев: Объем электронной торговли вырос почти в три раза В апреле 2022 года использование банковских карт в электронной торговле увеличилось в 2,8 раза.
Финансы
16 июня 2022 г. 10:24
Закир Нуриев: Объем электронной торговли вырос почти в три раза

В апреле 2022 года использование банковских карт в электронной торговле увеличилось в 2,8 раза.

Об этом заявил председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев во время выступления на выставке финансов и технологий Fintex Summit, сообщает Report.

По словам Нуриева, увеличилось и количество банковских карт: "По данным на конец апреля, количество банковских карт увеличилось на 2 миллиона единиц или на 22%, до 11,9 млн".

Представитель ассоциации отметил, что причиной расширения безналичных платежей стало расширение правовых рамок в этой сфере в стране: "Этому пример - дистанционное открытие банковских счетов".

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Версия на азербайджанском языке Zakir Nuriyev: "Elektron ticarətin həcmi 3 dəfəyə yaxın artıb"

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