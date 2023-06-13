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Закир Нуриев: Необходимо повысить прозрачность финтех-компаний

Закир Нуриев: Необходимо повысить прозрачность финтех-компаний Процессы инфляции во всем мире привели к росту спроса на кредитование. Это также требует повышения прозрачности финтех-компаний, кредитования и прочих платежей.
Финансы
13 июня 2023 г. 11:19
Закир Нуриев: Необходимо повысить прозрачность финтех-компаний

Процессы инфляции во всем мире привели к росту спроса на кредитование. Это также требует повышения прозрачности финтех-компаний, кредитования и прочих платежей.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на выставке финансов и технологий Fintech Summit в Баку.

Он отметил, что в 2023 году одной из важных задач станет оптимизация внутреннего процесса и снижение затрат.

"Во всем мире важное место занимает предоставление клиентам новых передовых продуктов и платежных услуг с использованием криптовалют и технологий блокчейна. Цифровизация традиционных и новых способов оплаты требует принятия дополнительных мер безопасности. По разным данным, в течение 2022 года мировая электронная коммерция потеряла более 41 миллиарда долларов США по вине киберпреступников. Это еще раз показывает важность мер кибербезопасности", - добавил З.Нуриев.

Глава ассоциации отметил, что инновации в финансовой и банковской сфере требуют постоянного совершенствования платежных систем: "Регулирующим органом проводится совершенствование действующего законодательства, разрабатываются новые правовые документы. Центробанк уже представил правительству законопроект "О платежных услугах и платежных системах". Этот закон сыграет важную роль в расширении внедрения цифровых финансовых технологий в масштабах всей страны, вступлении цифровых платежей в новую фазу развития".

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Версия на азербайджанском языке Zakir Nuriyev: "Fintex" şirkətlərinin şəffaflığının artırılması zəruridir"

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