Закир Нуриев: Налогообложение доходов от вкладов может привести к изменению ставок примерно на 1%

Повышения процентных ставок по вкладам в азербайджанских банках не ожидается, однако отдельные банки повысят ставки в связи с истечением срока действия налоговой льготы по депозитам.

Повышения процентных ставок по вкладам в азербайджанских банках не ожидается, однако отдельные банки повысят ставки в связи с истечением срока действия налоговой льготы по депозитам.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев, комментируя введение с 1 февраля налогов в размере 10% годовых процентных доходов по вкладам физических лиц, выплачиваемых местными банками и местными филиалами иностранных банков.

Он отметил, что вклады и ранее облагались налогом: "Соответствующим указом президента доходы по банковским вкладам были освобождены от уплаты налога сроком на 7 лет. В связи с окончанием льготного периода ряд банков повышают процентные ставки, либо выплачивают налоги за счет собственных ресурсов, полученных от рекламной продукции. В целом же повышения процентных ставок не ожидается. Но отдельные банки повысят процентные ставки по вкладам в связи с истечением срока действия этой льготы. Это может привести к изменению процентной ставки примерно на 1%".