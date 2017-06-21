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    Закир Нуриев: Манат постоянно будет находить новый курс

    Закир Нуриев: Не думаю, что отдельные отрасли экономики в короткие сроки повлияют на курс
    © Report.az

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Сохранение курса маната на определенной отметке неверно, по мере развития процессов в экономике манат постоянно будет находить новый курс.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

    “Свободный плавающий курс подразумевает движение как вверх, так и вниз. Движение будет наблюдаться всегда. Не думаю, что отдельные отрасли экономики, например, туризм, плодоводство, в короткие сроки повлияют на курс. Он формируется на основе различных параметров”, - отметил он. 

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