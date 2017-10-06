Закир Нуриев: Ликвидные средства в финансовом секторе будут поделены между участниками рынка посредством открытых аукционов

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В 2015 году государство создало новые экономические условия для выхода финансового сектора страны из сложившейся ситуации.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев на V Ярмарке инвесторов "Будущее микрофинансирования в Азербайджане: трудности и возможности" в Баку.

"В соответствии с новыми экономическими условиями приняты стратегические дорожные карты, создан Совет финансовой стабильности для контроля финансового сектора, принимаются необходимые меры. В целях расширения финансовых возможностей банков и увеличения их доступа к манатным ресурсам был принят закон "О безналичных расчетах". В итоге в банковском секторе возникла ликвидность в 4 млрд долларов. Больше нет необходимости привлекать иностранные средства. Банки привлекли средства в манатах на внутреннем рынке. В ближайшем будущем запустят механизм межбанковских открытых аукционов, и существующие ликвидные средства будут поделены между финансовыми субъектами, участниками рынка", - сказал З. Нуриев.

По его словам, решение проблемы ликвидности позволило снизить кредитные ставки в Азербайджане: "Микрофинансовые организации в настоящее время предлагают кредит под 40%. Однако уже существует вероятность того, что эти процентные ставки будут снижены за счет формирования ликвидных средств. Раньше перед банковским сектором стоял вопрос привлечения средств в банковский сектор, но сейчас приоритетом является перенаправление этих средств в экономику страны на выгодных условиях".