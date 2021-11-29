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АБА: Кредиты выдаются в соответствии с официальными доходами граждан

АБА: Кредиты выдаются в соответствии с официальными доходами граждан Азербайджанские банки предлагают гражданам кредиты в соответствии с их официальными доходами
Финансы
29 ноября 2021 г. 12:41
АБА: Кредиты выдаются в соответствии с официальными доходами граждан

Азербайджанские банки предлагают гражданам кредиты в соответствии с их официальными доходами.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев.

“До девальвации банки выдавали потребительские кредиты в основном в долларах США в крупном размере. Сегодня запрещается кредитование наличными в долларах лицам, не имеющим доходов в иностранной валюте. Также банки не выдают кредиты на большие суммы в манатах. Если вам известны подобные факты, пожалуйста, сообщите нам об этом. Ни один банк не может выдать кредит, не соответствующий официальному доходу заемщика, поскольку это может серьезно повлиять на финансовые показатели банка”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Nuriyev: “Kreditlər vətəndaşların rəsmi gəlirlərinə uyğun verilir"

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