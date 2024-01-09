О нас

Закир Нуриев: Кредитная задолженность ветеранов Отечественной войны может быть списана

Закир Нуриев: Кредитная задолженность ветеранов Отечественной войны может быть списана Азербайджанские банки на основании ряда дополнительных обращений могут списать кредитные задолженности ветеранов Отечественной войны.
Финансы
9 января 2024 г. 12:39
Закир Нуриев: Кредитная задолженность ветеранов Отечественной войны может быть списана

Азербайджанские банки на основании ряда дополнительных обращений могут списать кредитную задолженность ветеранов Отечественной войны.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

"Задолженность перед банками лиц, погибших в ходе последних антитеррористических мероприятий и в ходе Отечественной войне, а также членов их семей полностью списана. В то же время приостановлено начисление процентов по кредитам ветеранов войны. Кроме того, на основе ряда дополнительных обращений их долги могут быть списаны. Банки и страховые системы Азербайджана будут оказывать поддержку в решении существующих и вероятных проблем", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Zakir Nuriyev: Credit debts of Patriotic War veterans will be written off based on additional applications
Версия на азербайджанском языке Əlavə müraciətlər əsasında Vətən müharibəsi qazilərinin kredit borclarının silinməsi məsələsinə baxılacaq

Другие новости из категории

Рашад Ахмедов: В Азербайджане завершен процесс цифровизации обязательного страхования
Рашад Ахмедов: В Азербайджане завершен процесс цифровизации обязательного страхования
9 января 2024 г. 13:34
Раскрыты причины приема в азербайджанских банках незастрахованных долларовых вкладов
Раскрыты причины приема в азербайджанских банках незастрахованных долларовых вкладов
9 января 2024 г. 13:30
В истории рынка капитала Азербайджана зафиксирован рекорд
В истории рынка капитала Азербайджана зафиксирован рекорд
9 января 2024 г. 12:47
Финансовый сектор Азербайджана поддерживает президента Ильхама Алиева
Финансовый сектор Азербайджана поддерживает президента Ильхама Алиева
9 января 2024 г. 11:40
Мирсалаев: Страховой сектор играет активную роль в развитии финансового рынка
Мирсалаев: Страховой сектор играет активную роль в развитии финансового рынка
9 января 2024 г. 11:15
Джалал Алиев: Активы НКО за минувшие пять лет увеличились вдвое
Джалал Алиев: Активы НКО за минувшие пять лет увеличились вдвое
9 января 2024 г. 11:07
Закир Нуриев: Активы банков Азербайджана превысили 49 млрд манатов
Закир Нуриев: Активы банков Азербайджана превысили 49 млрд манатов
9 января 2024 г. 10:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2024)
9 января 2024 г. 09:25
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.01.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.01.2024)
9 января 2024 г. 09:09
Стоимость биткойна превысила $47 тыс. впервые с 30 марта 2022 года
Стоимость биткойна превысила $47 тыс. впервые с 30 марта 2022 года
9 января 2024 г. 04:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi