Закир Нуриев: Кредитная задолженность ветеранов Отечественной войны может быть списана

Азербайджанские банки на основании ряда дополнительных обращений могут списать кредитные задолженности ветеранов Отечественной войны.

Азербайджанские банки на основании ряда дополнительных обращений могут списать кредитную задолженность ветеранов Отечественной войны.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

"Задолженность перед банками лиц, погибших в ходе последних антитеррористических мероприятий и в ходе Отечественной войне, а также членов их семей полностью списана. В то же время приостановлено начисление процентов по кредитам ветеранов войны. Кроме того, на основе ряда дополнительных обращений их долги могут быть списаны. Банки и страховые системы Азербайджана будут оказывать поддержку в решении существующих и вероятных проблем", - отметил он.