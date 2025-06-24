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Закир Нуриев: Инновационные центральные лаборатории важны для будущего развития финансовой экосистемы

Закир Нуриев: Инновационные центральные лаборатории важны для будущего развития финансовой экосистемы Создание инновационных центральных лабораторий в Азербайджане имеет важное значение с точки зрения будущего развития экосистемы.
Финансы
24 июня 2025 г. 11:23
Закир Нуриев: Инновационные центральные лаборатории важны для будущего развития финансовой экосистемы

Создание инновационных центральных лабораторий в Азербайджане имеет важное значение с точки зрения будущего развития финансовой экосистемы.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" Закир Нуриев на очередной Выставке финансов и технологий (Fintex Summit) в Баку.

По его словам, для создания более открытой экосистемы, способствующей внедрению новаторских и инновационных решений в будущем, необходимо в первую очередь формирование инновационных центральных лабораторий, которые будут играть ведущую роль во внедрении инноваций в финансовую экосистему и обеспечат реализацию более успешных проектов для участников экосистемы: "Мы считаем, что инновационные центральные лаборатории, встречающиеся в Сингапуре, Италии и других ведущих странах, будут способствовать реализации более эффективных проектов".

Нуриев добавил, что создание цифровых банков, которые сыграют решающую роль в начале новой цифровой эры в финансовой системе, также должно оставаться в центре внимания: "В связи с этим очень важно проведение законодательных реформ. Формирование законодательства о цифровом банкинге создаст благоприятную почву для дальнейшего расширения деятельности в финансовой системе. Централизованная инфраструктура, основанная на открытом банкинге, которую введет в эксплуатацию Центральный банк Азербайджана, позволит углубить и успешно применить подход открытых финансов".

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Версия на азербайджанском языке ABA: İnnovasiya mərkəzi laboratoriyaları maliyyə ekosisteminin gələcək inkişafı üçün əhəmiyyətlidir

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