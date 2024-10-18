Закир Нуриев: Банки должны предоставлять "зеленый кредит"

В Азербайджане и государственный, и частный сектор для соответствия современным вызовам в связи с климатическими изменениями должны поддерживать привлечение инвестиций.

В Азербайджане и государственный, и частный сектор для соответствия современным вызовам в связи с климатическими изменениями должны поддерживать привлечение инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" Закир Нуриев на форуме "Зеленое финансирование и устойчивое развитие" в Баку.

По его словам, необходимо усилить сотрудничество с международными финансовыми институтами и иностранными инвесторами, банки должны предоставлять "зеленый кредит" и другие инструменты климатического финансирования.