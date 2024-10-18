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Закир Нуриев: Банки должны предоставлять "зеленый кредит"

Закир Нуриев: Банки должны предоставлять "зеленый кредит" В Азербайджане и государственный, и частный сектор для соответствия современным вызовам в связи с климатическими изменениями должны поддерживать привлечение инвестиций.
Финансы
18 октября 2024 г. 11:37
Закир Нуриев: Банки должны предоставлять зеленый кредит

В Азербайджане и государственный, и частный сектор для соответствия современным вызовам в связи с климатическими изменениями должны поддерживать привлечение инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" Закир Нуриев на форуме "Зеленое финансирование и устойчивое развитие" в Баку.

По его словам, необходимо усилить сотрудничество с международными финансовыми институтами и иностранными инвесторами, банки должны предоставлять "зеленый кредит" и другие инструменты климатического финансирования.

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Версия на английском языке Zakir Nuriyev: Banks should provide green loans
Версия на азербайджанском языке Zakir Nuriyev: "Banklar "yaşıl kredit" və digər iqlim maliyyə alətləri təqdim etməlidir"

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