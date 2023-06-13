Захид Орудж: За последние 6 лет жизнь в Азербайджане подорожала на 75%

Хотя за последние 6 лет жизнь в Азербайджане подорожала более чем на 75%, средняя зарплата выросла почти на 65%.

Хотя за последние 6 лет жизнь в Азербайджане подорожала более чем на 75%, средняя зарплата выросла почти на 65%.

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса заявил председатель Центра социальных исследований и парламентского комитета по правам человека Захид Орудж.

"Самой большой проблемой правительства в эти годы была неспособность предотвратить рост цен. Отчеты экономических центров показывают, что после девальвации стоимость корзины из 20 наименований продуктов, занимающих основное место в ежедневном потреблении населения - от пшеничной муки до сахарного песка, от риса до черного чая - выросла на 68%. За тот же период расходы населения на основные коммунальные услуги - электроэнергию, природный газ и водоснабжение - выросли в среднем на 80%. В рамках конкретных групп населения, например, рост заработной платы работников образования - учителей средних школ за последние 6 лет составил 55%, тогда как реальная инфляция значительно ослабила социальный эффект этих показателей", - отметил он.