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​​​​​​​Захид Орудж: По уровню развития страхового сектора мы отстаем от ряда стран

​​​​​​​Захид Орудж: По уровню развития страхового сектора мы отстаем от ряда стран По уровню развития страхового сектора Азербайджан отстает от ряда стран.
Финансы
17 июля 2023 г. 11:33
​​​​​​​Захид Орудж: По уровню развития страхового сектора мы отстаем от ряда стран

По уровню развития страхового сектора Азербайджан отстает от ряда стран.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж на проходящей в Баку научно-практической конференции "Успешное решение страховых споров".

По его словам, в 2022 году доля страхового рынка в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана составила всего 0,7%, что на 0,2% меньше, чем в 2021 году.

"Однако в прошлом году в европейских странах этот показатель составил в среднем 3,9%. Иными словами, Азербайджан отстает от европейских стран более чем в 5 раз. Соседняя Грузия также опережает Азербайджан по уровню развития страхового сектора, у них этот показатель равен 1,3 %", - отметил З.Орудж.

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Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: "Sığorta sektorunun inkişafı baxımından əksər ölkələrdən geri qalırıq"

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