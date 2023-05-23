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Задолженность госпредприятий в бюджет Азербайджана сократилась почти на 3%

Задолженность госпредприятий в бюджет Азербайджана сократилась почти на 3% В Азербайджане в 2022 году задолженность предприятий государственного сектора в государственный бюджет сократилась почти на 3%.
Финансы
23 мая 2023 г. 16:53
Задолженность госпредприятий в бюджет Азербайджана сократилась почти на 3%

В Азербайджане в 2022 году задолженность предприятий государственного сектора в государственный бюджет сократилась почти на 3%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "Об исполнении государственного бюджета за 2022 год" и "Ежегодный отчет об исполнении государственного бюджета за 2022 год".

Согласно документу, в прошлом году в составе доходов, предоставленных в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, доля налогоплательщиков, находящихся в государственной собственности, составила 4 105,4 млн манатов, доля налогоплательщиков, находящихся в частной собственности, - 4 064,3 млн манатов, доля налогоплательщиков, относящихся к другой собственности (иностранной, совместной, муниципальной, международной), - 7 373,3 млн манатов.

Увеличение поступлений по государственному сектору произошло потому что задолженность по бюджету по этому сектору снизилась на 6,7 млн манатов или на 2,6% и составила 254,2 млн манатов, а сумма переплаты увеличилась на 76,1 млн манатов или на 18,3% и составила 491 млн манатов.

При этом исполнение поступлений, перечисленных в государственный бюджет в 2022 году налогоплательщиками, находящимися в государственной собственности, по сравнению с реальными расчетами составило 96,6%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət müəssisələrinin büdcəyə borcu 3 %-ə yaxın azalıb

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