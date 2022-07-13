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Задолженность "Азерсу" перед Всемирным банком сократилась в 4 раза

Задолженность "Азерсу" перед Всемирным банком сократилась в 4 раза Кредитное и долговое обязательство ОАО "Азерсу" на 1 января текущего года составило 260,097 млн манатов.
Финансы
13 июля 2022 г. 17:36
Задолженность Азерсу перед Всемирным банком сократилась в 4 раза

Кредитное и долговое обязательство ОАО "Азерсу" на 1 января текущего года составило 260,097 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность акционерного общества, это на 1,8% меньше, чем на 1 января прошлого года.

За отчетный период задолженность "Азерсу" перед Министерством финансов увеличилась на 15,6% - до 148,504 млн манатов, перед Государственным банком Германии KfW сократилась на 1,5% - до 58,701 млн манатов, перед французским корпоративным и инвестиционным банком Natixis - на 16,2% - до 32,496 млн манатов, перед Всемирным банком - в 3,8 раза - до 3,843 млн манатов, перед Азиатским банком развития (АБР) выросла на 0,4% - до 16,553 млн манатов.

Долг KfW выдан под 0,75% годовых, Natixis - под 2,45% годовых, Всемирному банку - под 0,75% годовых, АБР- под 2,5% годовых.

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Версия на азербайджанском языке “Azərsu”yun Dünya Bankına borcu 4 dəfə azalıb

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