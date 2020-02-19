Услуги в медучреждениях Азербайджана будут оплачивать банковскими картами

Международный банк Азербайджана (МБА) совместно с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию выпустил платежные карты с целью осуществления безналичных платежей в медучреждениях, где применяется обязательное медицинское страхование.

Как сообщили Report в агентстве, с помощью этих карт возможно безналичным путем оплатить сумму со-финансирования в медицинских учреждениях, стоимость медицинских услуг, не включенных в пакет обслуживания, и другие медицинские услуги. Лица, не имеющие банковской карты, могут бесплатно получить эту карту в филиалах и отделениях МБА, расположенных на той же территории, что и пункты их обязательного медицинского страхования.

В соответствии с законом "О безналичных расчетах", МБА предоставил необходимые POS-терминалы и платежные терминалы для проведения безналичных расчетов в медицинские учреждения с публично-правовым статусом. Платежи проводятся через POS-терминалы после того, как граждане вносят средства на карту через платежные терминалы, установленные в медучреждениях. Баланс карты также можно пополнить во всех филиалах и отделениях МБА, Cash in банкоматах, платежных терминалах E-Manat и Azericard и посредством услуги Card to card. В ближайшем будущем ряд сетевых аптек также будет интегрирован в эту систему. В будущем эта карта также предоставит населению возможность пользоваться другими специальными медицинскими льготами и привилегиями.

Председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев сказал, что эти карты являются важным нововведением в переходе системы здравоохранения Азербайджана на безналичные расчеты: "Данная карта позволит производить безналичные расчеты в медицинских учреждениях, что повысит прозрачность, и обеспечит подотчетность медицинских учреждений".

Председатель правления МБА Аббас Ибрагимов отметил: "Эти платежные карты будут способствовать успешному внедрению обязательного медицинского страхования в нашей стране. Таким образом, будет создана экосистема, которая позволит широко использовать безналичные расчеты в этой сфере. Граждане будут получать кэшбек при оплате этими картами, что позволит сэкономить на расходах по медицинскому обслуживанию. Все это расширит тенденции безналичных расчетов в Азербайджане".