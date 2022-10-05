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За последний год в ЦБА поступило около 2 тыс. жалоб по обязательному автострахованию

За последний год в ЦБА поступило около 2 тыс. жалоб по обязательному автострахованию 11:38
Финансы
5 октября 2022 г. 11:58
За последний год в ЦБА поступило около 2 тыс. жалоб по обязательному автострахованию

За последний год в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) поступили 1 872 жалобы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Как передает Report, об этом сообщили в ЦБА.

1 261 жалоба была полностью или частично обеспечена в соответствии с законодательством, по 536 жалобам гражданам разъяснены требования законодательства.

Кроме того, страховщикам отданы 107 обязательных к исполнению поручений, обеспечена выплата страхового возмещения в размере 724 тыс. манатов.

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