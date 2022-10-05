За последний год в ЦБА поступило около 2 тыс. жалоб по обязательному автострахованию

За последний год в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) поступили 1 872 жалобы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
Как передает Report, об этом сообщили в ЦБА.
1 261 жалоба была полностью или частично обеспечена в соответствии с законодательством, по 536 жалобам гражданам разъяснены требования законодательства.
Кроме того, страховщикам отданы 107 обязательных к исполнению поручений, обеспечена выплата страхового возмещения в размере 724 тыс. манатов.