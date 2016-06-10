​За последние два года через банкоматы по всему миру украден 1 млрд. долларов

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ "Лаборатория Касперского" выпустила решение для защиты банкоматов, POS-терминалов и терминалов самообслуживания - Kaspersky Embedded Systems Security. Продукт ограждает эти виды оборудования от киберугроз, обеспечивая безопасность денежных средств и данных о банковских картах без перегрузки системы.

Об этом сообщили Report в компании.

Как правило, банкоматы работают на устаревших операционных системах, чаще всего Windows XP, с ограниченной производительностью и медленным соединением. Они находятся в разных местах, в том числе удаленных, редко обновляются и охраняются куда менее тщательно, чем банки. Так, за последние два года только в рамках нашумевшего киберограбления Carbanak преступники смогли украсть миллиард долларов США через банкоматы и путем банковских переводов по всему миру.

В решении "Лаборатории Касперского" реализованы технологии, позволяющие бороться с наиболее распространенными способами атак на эти виды устройств. Благодаря режиму "Запрет по умолчанию" в системе исполняются только те файлы, драйверы и библиотеки, которые явно разрешены администратором. Это дает возможность защитить банкоматы и платежные терминалы от сложных целенаправленных угроз, таких как Tyupkin и Skimer, на уровне конечных устройств.

С помощью еще одной важной функции - режима "Контроль устройств" - блокируются попытки физического подключения неавторизованных USB-накопителей к этим видам машин. Таким образом закрывается одна из главных уязвимостей, регулярно используемых киберпреступниками для получения доступа к системе.

Продукт полностью совместим со всеми актуальными версиями Windows, а также Windows XP Embedded, Windows Embedded 8.0 Standard, а также с Windows 10 IoT. Системные требования минимальны - от 256 Мб оперативной памяти и 50 Мб места на диске.

Новым решением можно управлять через единую централизованную консоль администрирования Kaspersky Security Center. Кроме того, продукт интегрирован с облачным сервисом Kaspersky Security Network, что позволяет получать аналитические данные об угрозах в режиме реального времени и предотвращать атаки эксплойтов нулевого дня. Также он выполняет требования стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS), согласно которому системы, работающие с банковскими картами, должны быть снабжены регулярно обновляемым антивирусом.

"Перед нами стояла задача уместить все самые современные защитные технологии в решение для обеспечения безопасности машин с ограниченной функциональностью и низкой производительностью. Банкоматы и платежные терминалы обновляются крайне редко, многие из них работают около десяти лет и являются технически несовременными, поэтому мы разработали продукт, совместимый и с устаревшими поколениями аппаратного обеспечения. Чтобы защитить систему, нашему решению даже не обязательно иметь возможность подключения к сети. Кроме того, мы включили в него эффективные технологии контроля устройств и запрета по умолчанию", - сообщил руководитель направления защиты банкоматов и точек продаж "Лаборатории Касперского" Дмитрий Звегинец.