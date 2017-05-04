За последние четыре месяца прошлого года Азербайджан продал 10 тонн золота

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан в сентябре-октябре 2016 года продал 10,2 тонны или 322 784 унции золота. Как сообщает Report со ссылкой на майский отчет World Gold Council, в сентябре страна продала 1 тонну (31 645 унций), в октябре 4,2 тонны (132 911 унций), в ноябре 3 тонны (94 937 унций), в декабре 2 тонны (63 291 унция) золота. В результате Азербайджан занял 62-е место в мире по золотым запасам. Отметим, что золотые резервы Азербайджана составляют 12,1% совокупных резервов страны.

Согласно отчету, лидером по объему золотых резервов являются США (8 133,5 тонны), что равно 75,1% совокупных резервов. Далее следуют Германия (3 377,9 тонны, 69,4%) и Международный валютный фонд (IMF, 2 814 тонны). Россия расположилась на 7-й строчке с запасами в 1 680,1 тонны (16,9%). Золотые резервы Турции, занявшей 13-ю строчку рейтинга, составили 427,8 тонны (16,2%).

Напомним, что ГНФАР опроверг информацию World Gold Council от 10 марта о продаже Азербайджаном золотых резервов. Как сообщили Report в ГНФАР, общий объем купленного фондом золота составил 30,2 тонны: “Купленное золото привезено в Азербайджан и хранится в Центробанке. Начиная с прошлого года золотые запасы постепенно переносятся из хранилища ЦБА в хранилище ГНФАР. Информация о продаже фондом золота не соответствует действительности. На данный момент фонд не планирует никаких продаж запасов".