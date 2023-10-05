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За последние 30 лет в ненефтяной сектор Азербайджана инвестировано около 200 млрд долларов

За последние 30 лет в ненефтяной сектор Азербайджана инвестировано около 200 млрд долларов За последние 30 лет в экономику Азербайджана инвестировано более 300 млрд долларов США, около 200 млрд долларов из которых направлено в ненефтяной сектор.
Финансы
5 октября 2023 г. 12:11
За последние 30 лет в ненефтяной сектор Азербайджана инвестировано около 200 млрд долларов

За последние 30 лет в экономику Азербайджана инвестировано более 300 млрд долларов США, около 200 млрд долларов из которых направлено в ненефтяной сектор.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили заявил на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, за последние 20 лет экономика Азербайджана выросла в 4 раза, доходы государственного бюджета увеличились более чем в 30 раз, а внешнеторговый оборот Азербайджана вырос в 10 раз.

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Версия на английском языке Nearly $200B invested in Azerbaijan’s non-oil sector over past 30 years
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son 30 ildə qeyri-neft sektoruna 200 milyard dollara yaxın pul qoyulub

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