За последние 30 лет в ненефтяной сектор Азербайджана инвестировано около 200 млрд долларов

За последние 30 лет в экономику Азербайджана инвестировано более 300 млрд долларов США, около 200 млрд долларов из которых направлено в ненефтяной сектор.

За последние 30 лет в экономику Азербайджана инвестировано более 300 млрд долларов США, около 200 млрд долларов из которых направлено в ненефтяной сектор.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили заявил на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, за последние 20 лет экономика Азербайджана выросла в 4 раза, доходы государственного бюджета увеличились более чем в 30 раз, а внешнеторговый оборот Азербайджана вырос в 10 раз.