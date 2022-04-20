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Счетная палата провела 44 мероприятия внешнего финансового контроля

Счетная палата провела 44 мероприятия внешнего финансового контроля В 2021 году за счет аудиторской и аналитической деятельности Счетной палаты были проведено 44 мероприятий внешнего финансового контроля .
Финансы
20 апреля 2022 г. 11:34
Счетная палата провела 44 мероприятия внешнего финансового контроля

В 2021 году за счет аудиторской и аналитической деятельности Счетной палаты было проведено 44 мероприятия внешнего финансового контроля.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете палаты о деятельности в прошлом году.

Согласно документу, 32% этих контрольных мероприятий были проведены впервые. Три из охваченных контрольными мероприятиями органов были государственными органами высшей категории, 8 – органами центральной исполнительной власти, 1 – другим госорганом, 7 – публичными юридическими лицами, 7 – учреждениями в собственности государства и с государственными акциями (долей), 3 – научными учреждениями, остальные – организациями в ведомстве органа центральной исполнительной власти и структурами с различной организационно-правовой формой.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası ötən il 44 kənar dövlət maliyyə nəzarəti həyata keçirib

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