Счетная палата провела 44 мероприятия внешнего финансового контроля

В 2021 году за счет аудиторской и аналитической деятельности Счетной палаты были проведено 44 мероприятий внешнего финансового контроля .

В 2021 году за счет аудиторской и аналитической деятельности Счетной палаты было проведено 44 мероприятия внешнего финансового контроля.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете палаты о деятельности в прошлом году.

Согласно документу, 32% этих контрольных мероприятий были проведены впервые. Три из охваченных контрольными мероприятиями органов были государственными органами высшей категории, 8 – органами центральной исполнительной власти, 1 – другим госорганом, 7 – публичными юридическими лицами, 7 – учреждениями в собственности государства и с государственными акциями (долей), 3 – научными учреждениями, остальные – организациями в ведомстве органа центральной исполнительной власти и структурами с различной организационно-правовой формой.