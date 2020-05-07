​За финансовой помощью обратилось свыше 122 тыс. предпринимателей

На сегодняшний день в Министерство экономики Азербайджана обратились 26 245 налогоплательщиков за получением средств для выплаты определенной части заработной платы наемных работников и 96 625 индивидуальных (микро) предпринимателей, в общей сложности 122 870 налогоплательщиков, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Государственная налоговая служба при Минэкономики изучила и утвердила обращения 26 245 налогоплательщиков, число работников которых составляет 251 101 человек. Информация о них направлена в Минфинансов для перечисления необходимой суммы на банковские счета.

Объем финансовой помощи по утвержденным в рамках программы поддержки заявкам составляет 86,8 млн манатов, на первом этапе планируется выплатить 43,4 млн манатов. На 6 мая Государственным агентством казначейства обеспечено перечисление 21 316 налогоплательщикам 42,8 млн манатов для выплаты заработной платы 189 258 наемных работников.

В рамках программы финансовой поддержки индивидуальных (микро) предпринимателей Государственная налоговая служба изучила и утвердила 87 007 обращений. Объем финансовой поддержки по утвержденным заявкам по данной программе составляет 52,8 млн манатов. Государственным агентством казначейства при Минфинансов обеспечено перечисление 51,5 млн манатов на банковские счета 84 117 индивидуальных (микро) предпринимателей.